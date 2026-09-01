Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности — «пьяных» осах
Насекомые в данное время года находят немало гниющих забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением.
Власти 28 российских регионов рассматривают возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов.
Право устанавливать такой запрет субъекты получили после принятия закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который Владимир Путин подписал 26 июня.
В Москве задержали женщину, оставившую косметичку с мефедроном в машине каршеринга
В Москве задержали 46-летнюю россиянку, которая оставила в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном.